McDonald's thuis laten bezorgen? In Eindhoven kan dat

Niet omhoog komen uit je luie stoel maar wél een hamburgertje of frietje van de McDonalds verorberen: Eindhovenaren hebben sinds donderdag die mogelijkheid. Eindhoven is de eerste Brabantse stad waar de fastfoodketen voortaan bestellingen thuisbezorgt.

Met McDelivery is het mogelijk om eten van de grote gele M te bestellen en te bezorgen via de Uber Eats-app. De uitbreiding van deze dienst naar Eindhoven is een logische volgende stap in Nederland, volgens Brand Manager Joost Elshof. “Eindhoven is één van de meest innovatieve steden van het land en een echte studentenstad. We weten daarom zeker dat de Eindhovenaren de mogelijkheid gaan benutten. Eindhoven is er klaar voor en wij ook.”

Restaurants

McDelivery is beschikbaar vanuit de McDonald’s restaurants Eindhoven Markt en Eindhoven Woensel. Sinds 2017 doet de McDonald’s aan bezorgen via Uber Eats. Buiten Brabant bezorgde McDonald's al in tien andere steden.