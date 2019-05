Breda legt werkzaamheden Parkhotel Madeleine stil, manager: ‘Geen sprake van crimineel geld'

Hemminga kreeg donderdagochtend te horen dat hij per direct moest stoppen met de bouwwerkzaamheden. “Reden was de negatieve uitkomst van het Bibob-onderzoek”, zegt Hemminga. Het onderzoek toetst onder meer of er bij de bouw sprake is van onwettig verkregen drugsgeld, dat wordt witgewassen. Dat laatste ontkent Hemminga ten stelligste.

Hemminga is verbaasd over het stilleggen van de bouwwerkzaamheden. “Er is geen sprake van crimineel geld. Honderd procent zeker. We zijn nu een jaar bezig en hebben een goed contact met de gemeentes. We werken volgens de regels. Dit is een totale verrassing.” Volgens de hotelmanager toetst het onderzoek ook of er in het verleden bouwovertredingen zijn geweest en of die in de toekomst opnieuw kunnen plaatsvinden.





Minimale bouwovertreding

Een van de investeerders heeft in 2015 een minimale bouwovertreding begaan. “Iets anders kan ik niet bedenken. Van criminele activiteiten is absoluut geen sprake”, aldus Hemminga die niet ingaat op het soort overtreding. “Wij gaan de bouwstop aanvechten omdat die onterecht is. Dit is een klap in het gezicht.”



Het voormalige klooster wordt momenteel omgebouwd tot een luxe hotel met 22 suites en 62 kamers. “We willen hier het beste hotel van Brabant bouwen, maar ook het sympathiekste.”



Volgens wethouder Daan Quaars liepen er bezwaarprocedures tegen de vergunning. "Het onderzoek daarnaar is inmiddels door het landelijke bureau Bibob gedaan en de uitkomsten daarvan zijn vertrouwelijk. Daar kan ik niets over zeggen. De uitkomsten zijn besproken in het college en waren reden om de bouwvergunning te weigeren. Woensdag hebben we de bouwactiviteiten stilgelegd. Het bedrijf en de omwonenden zijn op de hoogte gesteld", zegt Quaars. Over het vervolg kon de wethouder nog niets zeggen.