Een auto is donderdagmiddag in brand gevlogen op de A2 bij Eindhoven. Volgens een getuige gebeurde dit spontaan. De twee inzittenden konden zichzelf veilig stellen.

Rijkswaterstaat heeft de rechterrijstrook afgesloten vanwege de autobrand. Verkeer in de richting van Maastricht heeft er last van. Er staat file.

De brandweer is bezig met het blussen van de autobrand. Er is weinig over van het voertuig.