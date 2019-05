McDonald's bezorgt in Eindhoven, maar waarom nu pas?

McDelivery in Eindhoven is een feit.

McDonalds gaat bezorgen in Eindhoven via horecakoeriersdienst Uber Eats. Dat doen andere (fastfood)zaken al langer. Waarom duurde het zo lang voor McDonald's' dit ook ging doen?

De pilot voor de zogeheten ‘McDelivery’ begon halverwege 2017, bij drie restaurants in de regio Amsterdam. Sindsdien zijn al twaalf steden Eindhoven voorgegaan. In het buitenland bezorgt McDonald's bovendien al veel langer dan in Nederland. Al twintig jaar om precies te zijn.

Concurrenten in Eindhoven zoals Five Guys, Burger King en Kentucky Fried Chicken bezorgen al geruime tijd in Eindhoven. Waarom is McDonalds zo laat? Het antwoord schuilt in het behoud van kwaliteit.

Verschil in kwaliteit

Wouter Verkerk, trendwatcher op het gebied van horeca legt uit: “Er is wel degelijk een verschil in kwaliteit, ook bij McDonald’s. Er zijn genoeg liefhebbers van McDonalds in Nederland. En die mensen proeven echt wel het verschil tussen een oud klef burgertje dat te laat bezorgd is en de versbereide variant.”

En dat is – volgens McDonald's althans – waarom het bedrijf geen bezorgdienst aandurfde: pas nu kan het bedrijf dankzij diensten als Uber Eats garanderen dat het eten vers en op tijd geleverd kan worden. “Ze zijn heel goed in staat om exact op het moment dat de fietskoerier de bestelling komt ophalen precies het eten klaar te hebben.”

McDonalds wil de strijd niet verliezen

“Het verlies van kwaliteit is dan minimaal. Ik heb het zelf meermaals getest in Amsterdam”, zegt Verkerk. “Het is prima te doen, echt waar.” Maar waarom is de dienst dan zo laat? Via Thuisbezorgd.nl bezorgt Five Guys al vrijwel sinds de opening van het filiaal in Eindhoven, eind 2017.

“McDonald's ziet ook dat de bezorgmarkt enorm toeneemt. Dat is al jaren zo. Als steeds meer mensen dat snackmoment thuis laten plaatsvinden, dan verliest McDonald's de strijd door niet mee te doen. En de technologie van Uber Eats helpt ze mee.”

Of andere restaurants zich zorgen moeten maken, is volgens Verkerk een voorbarige vraag. “Er zijn tig bezorgrestaurants, en ongeveer de helft ervan is fastfood. Ik heb niet het idee dat McDonald's een heel groot gevaar vormt voor andere restaurants.”