Klasgenoten en docenten hebben vertrouwen in Duncan Laurence: 'Arcade heeft geen valkuilen voor hem'

Maar het is vandaag toch vooral de trots die op de opleiding overheerst, zo blijkt uit de succeswensen die Omroep Brabant op zijn oude opleiding ophaalt. "Hee Duncie, hier is de juf speaking! We wensen je ongelooflijk veel succes. Heb vertrouwen in wat je kan en je gaat het ver schoppen. We zijn super trots!", zegt zijn zangdocent Yvonne Rooda. Duncan is inmiddels afgestudeerd aan de Rock Academie en zij gaf hem in zijn derde jaar les.

Het vertrouwen op de Rockacademie in Duncan is enorm:

Kriebels in m'n buik

Trots en vertrouwen zijn de woorden die op de Rockacademie rondzingen op de dag van Duncans halve finale. Maar hoe zeker ze ook van Duncan zijn, een klein beetje spanning is ook voor de mensen die hem goed kennen. "Ik denk dat ik op dat moment wel een beetje nerveus zal zijn. Hij moet het toch maar even doen", bekent ook zijn oud-klasgenoot Vincent de Raad.

En dat gaat uiteindelijk echt wel goed komen, denkt ook oud-klasgenoot Esther Veen. "Dit liedje heeft geen valkuilen meer voor hem. Hij moet gewoon genieten." Zelf heeft ze overigens wel last van spanning. "Ja, ik voel wel wat kriebeltjes in m'n buik."