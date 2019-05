Michael van Gerwen als nummer één naar Premier League-finale

Michael van Gerwen in actie in de Premier League (foto: Lawrence Lustig/PDC).

Over zeven dagen gooit Mighty Mike in Londen om de eindzege in de belangrijkste dartscompetitie van de wereld. Als nummer één van de competitie treft hij dan de nummer vier uit de eindstand, Daryl Gurney. Mocht Van Gerwen die partij winnen, treft hij in de finale of Cross of Wade. De Brabantse topdarter gaat in The O2 op voor zijn vijfde Premier League-zege en zijn vierde op rij.

Bekijk hieronder de opkomst van Mighty Mike in Leeds, donderdagavond. En lees daaronder het verslag van het duel tegen Suljovic.

Voortvarende start

Van Gerwen speelde een nette eerste leg en wist deze zonder al te veel problemen binnen te hengelen door op de bull te finishen. Leg twee trok Mighty Mike in elf pijlen naar zich toe.

De Vlijmenaar begon zeer voortvarend aan de partij, want ook leg drie ging zijn kant op. De regerend wereldkampioen finishte na 15 pijlen op dubbel 20. Leg vier ging ook naar de Brabander (hij gooide 126 uit ), waarmee de spanning al vroeg uit het duel was.

Bekijk de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

Afstraffing voorkomen

Suljovic had waarschijnlijk geen moment het gevoel dat er voor hem vanavond iets te halen viel. Er dreigde zelfs een grote afstraffing, nadat 'MvG' ook leg vijf won. Dat was helemaal geen spectaculaire leg, na achttien pijlen gooide Van Gerwen deze uit. De Oostenrijker had op dat moment nog geen enkele kans op een dubbel gehad. Die mogelijkheden kreeg hij in leg zes en zeven wel en, gelukkig voor Suljovic, kwam ook hij op het scorebord: 5-2.

De vier legs die daarna werden gespeeld, verdeelden de heren onderling keurig. Van Gerwen kwam daarmee op een 6-4 voorsprong. Leg elf won de inwoner van Vlijmen na dertien pijlen, door dubbel vier uit te gooien. De overwinning van de Groene Sloopkogel kwam vervolgens geen moment in gevaar. Met een gemiddelde van 100,32 won hij de partij uiteindelijk met 8-5.