'We moeten de aarde helpen', kinderen leren meer over het klimaat tijdens Kids Klimaat Experience

Om negen uur komen de eerste kinderen binnendruppelen. De eerste groep bestaat uit ruim 500 kinderen, die allemaal beginnen te juichen en joelen als presentator Klaas van Kruistum van Zapp op komt lopen. Het applaus wordt nog harder als André Kuipers het podium op komt.

Klimaatverandering in beeld

Tijdens zijn presentatie vertelt hij over de gevolgen van de klimaatverandering. Als astronaut kan hij de gevolgen vanuit de ruimte zien. Met filmpjes laat hij de verschillen zien, tussen nu en twintig jaar geleden. Daarop is goed te zien dat het groen afneemt en de hoeveelheid ijs op de poolkappen minder wordt.



“Ik vind het belangrijk om te laten zien wat we nu met deze planeet aan het doen zijn”, vertelt Kuipers. “We zijn op weg om de planeet als het ware op te gebruiken en dat is vanuit de ruimte goed te zien. Ontbossing, smeltende poolkappen, luchtvervuiling, je kunt het daar allemaal met het blote oog zien.”



Zelf iets doen voor een beter milieu

“Ik vind het heel erg dat het zo slecht gaat met het klimaat”, vertelt Sofie. “Ik ben zelf vegetarisch, we scheiden thuis afval en we proberen zoveel mogelijk lopend te gaan in plaats van met de auto.”



“Ik wil straks ook nog goed kunnen leven dus ik vind het belangrijk dat we goed voor de aarde zorgen. Ik probeer zelf minder lang te douchen en ik wil later in een elektrische auto rijden”, vertelt Thijs.



“Ik heb geleerd dat we de aarde echt moeten helpen, anders is er straks geen aarde meer”, vertelt Cloë. “André Kuipers heeft de aarde van bovenaf laten zien en wat de gevolgen zijn. Nu ik dat heb gezien ga ik zorgen dat ik minder licht en water gebruik.”



En de start wordt meteen gemaakt op de Kids Klimaat Experience. Naast de presentaties zijn er namelijk voor verschillende workshops. Zo kunnen kinderen plastic maken van aardappel en maakt een groepje kinderen een Thrillerfilm in de cellen. Door er op deze manier mee bezig te zijn, worden ze gestimuleerd om erover na te denken.

Jeugd heeft de toekomst

De focus ligt vooral op de jeugd, die hebben immers de toekomst. “De kinderen die hier nu zijn, gaan straks deze planeet erven en die komen zelf met goede ideeën om beter om te gaan met onze aarde”, vertelt Kuipers. “We moeten beseffen dat onze aarde, oceanen en bossen niet oneindig zijn. Het is in hun eigen belang dat ze dat goed intact houden, zodat ook latere generaties nog een mooie planeet hebben. We kunnen namelijk niet zomaar met z’n allen naar een andere planeet verkassen.”



De gemeente Breda organiseert de dag in samenwerking met waterschap Brabantse Delta. “Kinderen hebben veel invloed op hun ouders, dus ze zullen hun ouders aanspreken en corrigeren over dingen die beter kunnen met betrekking tot het milieu”, vertelt Martijn Klootwijk van de gemeente Breda. “De kinderen hebben de toekomst.”