Breda International Airport gaat strijd aan met criminelen: toezicht verscherpt

Er komen onder meer toezichthouders op het vliegveld en alle binnenkomende voertuigen worden voortaan geregistreerd. Omdat het toezicht veel minder streng is, zijn de kleine luchthavens kwetsbaarder voor internationale criminele activiteiten. Het gaat niet alleen om drugs- en mensensmokkel, maar ook om geldtransporten en het vervoer van illegale goederen.



Helikopterkaping

Eind 2016 liep iemand tegen de lamp omdat hij met een sportvliegtuigje cocaïne had overgevlogen van Breda International Airport naar Londen. Hij werd in Londen gepakt en kreeg tien jaar cel.



In oktober 2017 wilden criminelen een helikopter kapen op Kempen Airport bij Budel. De bedoeling was om met die helikopter een zware crimineel te bevrijden uit de gevangenis van Roermond. De politie kreeg hier lucht van en greep in.



Voorbeeld voor anderen

Om de strijd met criminelen aan te gaan, tekenden politie, justitie, douane, gemeenten en de provincie donderdag een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking moet een voorbeeld worden voor de twee andere kleine particuliere vliegvelden in Brabant en Zeeland: Kempen Airport en Vliegveld Midden-Zeeland bij Arnemuiden.



Kenteken gescand

"Op verschillende manieren kan je zichtbaarheid vergroten", aldus Stef Have, directeur van Breda International Airport. Zo wordt van alle binnenkomende voertuigen het kenteken gescand. "Deze 'virtual gate' is ook voor bezoekers duidelijk te zien en zorgt ervoor dat we ten alle tijden weten wie zich op het luchthaven terrein bevinden. Onze sector heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en we werken hierin graag samen met de betrokken overheden”, aldus Have.



Veiligheid vergroten

"Het is belangrijk dat de verschillende diensten op de kleine luchthavens elkaar kennen en op de hoogte zijn van elkaars rollen en verantwoordelijkheden", aldus commissaris Wim van de Donk. Ook de gemeente is blij met de nieuwe aanpak. "We willen de veiligheid vergroten en zorgen dat we vroegtijdig met elkaar ingrijpen indien nodig", aldus burgemeester Vonk-Vedder van Halderberge.