Breda International Airport verscherpt toezicht op mogelijke criminele activiteiten

Kleine vliegvelden zijn kwetsbaar voor internationale criminele activiteiten, ook omdat het toezicht veel minder streng is geregeld dan op grote luchthavens. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs- en mensensmokkel, geldtransport of het vervoer van illegale goederen.

Om te voorkomen dat Breda International Airport - in de volksmond Seppe - hiervoor wordt misbruikt, tekenden justitie, politie, douane, gemeenten en de provincie donderdag een samenwerkingsovereenkomst waardoor het toezicht en de veiligheid moet worden verbeterd.

De samenwerking moet een voorbeeld worden voor de twee andere kleine particuliere vliegvelden in Brabant en Zeeland: Kempen Airport bij Budel en Vliegveld Midden-Zeeland bij Arnemuiden.

Virtual Gate

Het zichtbaar aanwezig zijn van toezichthouders op kleine luchthavens heeft volgens de initiatiefnemers een preventieve werking tegen criminaliteit. "Op verschillende manieren kan je zichtbaarheid vergroten", aldus Stef Have, directeur van Breda International Airport. Zo is er aan de poort een 'Virtual Gate' geplaatst waarmee bij elk binnenkomend voertuigen het kenteken wordt gescand.

Have: "Deze 'Virtual Gate' is ook voor bezoekers duidelijk waarneembaar en zorgt ervoor dat we ten alle tijden weten wie zich op het luchthaven terrein bevinden. Onze sector heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en we werken hierin graag samen met de betrokken overheden.“





Elkaar kennen

"Het is belangrijk dat de verschillende diensten op de kleine luchthavens elkaar kennen en op de hoogte zijn van elkaars rollen en verantwoordelijkheden", aldus Wim van de Donk.

"Deze samenwerking is voor de gemeente Halderberge erg belangrijk. We willen de veiligheid vergroten en zorgen dat we vroegtijdig met elkaar ingrijpen indien nodig. De gemeente waar de luchthaven gevestigd is, neemt dan ook het initiatief voor een periodiek veiligheidsoverleg met de verschillende diensten", aldus burgemeester Vonk-Vedder van Halderberge.