Waarom je collega's en vrienden heel vals meezingen met Arcade van Duncan Laurence

Waarschijnlijk heb je vandaag al meerdere mensen jammerlijk horen falen toen ze dachten dat ze, net als Duncan Laurence, het refrein van Arcade wel even mee konden zingen. “Voor een ongetrainde zanger is het lastig omdat je in twee verschillende stemfuncties zingt”, legt Yvonne Rooda uit, zij is Duncans oude docent op de Rock Academie in Tilburg.

Setting van je strottenhoofd

Een stemfunctie is een bepaalde setting van je strottenhoofd waardoor je stem op een bepaalde manier klinkt. “En als je een andere setting hebt dan krijg je ook een ander geluid, ander volume en andere kleur. Het kan dan schel, donker, scherp, rond of dik klinken”, is de ietwat technische uitleg.

Duncan maakt heel erg gebruik van dat verschil en kán dat ook heel goed. “Het contrast in zijn stem maakt het bijzonder. Zijn kopstem is sterk ontwikkeld en daarom klinkt hij heel luid in zijn hoge stem. Dat is voor een ongetrainde stem heel moeilijk”, legt zet uit.

Arcade blijft hangen

En dát veel mensen nu achter hun bureau lekker mee zitten te zingen of te neuriën is niet vreemd, want het nummer blijft heel erg hangen. “Duncan gebruikt het verschil in zijn stem heel goed. Dat is het karakteristieke aan het liedje en dat valt op”, zegt ze. Daarnaast heeft Arcade volgens haar ook gewoon een hele sterke melodie.

Dat samen maakt dat je het niet meer uit je hoofd krijgt. Nu maar hopen dat dat ook in andere landen zo geldt en Nederland veel punten haalt.

