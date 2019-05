Gewapende overval op cafetaria in Eindhoven: 'Dit hebben we al vaker meegemaakt'

Een man met een bivakmuts heeft donderdagmiddag een gewapende overval gepleegd op Cafetaria ‘t Kuiperke aan de Bellinistraat in Eindhoven. De dader sloeg daarna op de vlucht.

De dader drong rond vier uur met een mes de cafetaria binnen. Op dat moment waren er klanten aanwezig en waren er vier medewerkers aan het werk. Een medewerker van de cafetaria zegt dat hij aan tafel zat toen een man met een muts kwam binnenlopen. "We hadden niet in de gaten dat het een overval was", aldus de medewerker.

"De eigenaar stond op om de bestelling op te nemen. Toen begon hij ineens allemaal te zwaaien met een mes. Ik dacht, ik ga hem slaan met een pan en ik liep naar de keuken. Toen droop hij toch weer af. Ik denk dat hij ervan was geschrokken dat er hier drie mannen aan tafel zaten."

De man heeft niets buit gemaakt. Hij sloeg op de vlucht via de Chopinlaan.

Derde overval

De medewerker van de cafetaria zegt dat iedereen van zijn personeel erg geschrokken is. "Dit hebben we al vaker meegemaakt. Een paar jaar geleden werd onze cafetaria overvallen door een man met een pistool en een andere keer kwam iemand binnen met een mes."

Alleen de eerste keer is iets buitgemaakt, volgens de medewerker. "Maar het is toch van de zotte, er valt hier niets te halen. Iedereen pint hier."

Signalement

Volgens Burgernet is de dader 1.70 meter lang en droeg hij een blauw/zwarte bivakmuts, een blauw jack en een blauwe broek.