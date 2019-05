Voor het eerst babygorilla geboren in Beekse Bergen: 'Een speciaal moment'

Het is dan ook voor het eerst dat er een gorilla is geboren in het dierenpark in Hilvarenbeek.

“De geboorte van de jonge gorilla is voor Beekse Bergen een speciaal moment", vertelt Rens Willemsen van het safaripark. "Gorillavrouwtjes krijgen ook maar één keer per vier jaar een jong en in hun hele leven slechts twee tot zes jongen.”

Kisiwa is na een draagtijd van 8,5 maand bevallen. Haar verzorgers zijn trots en geven aan dat moeder en kind het goed maken. Kisiwa blijkt een zorgzame moeder te zijn.

Bekijk de video en lees verder.

Namenwedstrijd

De kleine is samen met haar moeder voor alle bezoekers van Safaripark Beekse Bergen te zien op het vernieuwde gorilla-eiland, aan het begin van het park. Een naam heeft de babygorilla nog niet. Beekse Bergen houdt via Facebook een namenwedstrijd. De naam zal op 8 juni, de internationale dag van de gorilla, bekend worden gemaakt.