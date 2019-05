Zalmen zwemmen met zender in hun buik in onze rivieren

André Breukelaar, visdeskundige van Rijkswaterstaat, baseert zich op jarenlang onderzoek waarbij zalmen met zenders worden uitgezet in Duitsland. Ook recent zijn er weer 150 zalmen uitgezet die uitgerust met zenders via de wateren bij Woudrichem, Werkendam en het Hollandsch Diep naar zee proberen te zwemmen.

“Van de honderdvijftig vissen die we afgelopen vrijdag achter Keulen hebben uitgezet, heb ik nu vier meldingen binnen dat ze al in de Biesboschregio rondzwemmen. Wij kunnen dat volgen omdat de zalmen met een zendertje in hun buik ontvangstations passeren die langs de rivieren staan en dan een signaal afgeven.”

Op een kaart in het Biesboschmuseum geeft Breukelaar met armgebaren aan welke route de vissen hebben genomen. De route die in het verleden de zalmvissers van Woudrichem tot en met Lage Zwaluwe ‘gouden tijden’ bezorgde.

Een stukje geschiedenis

Eind 19e en begin 20e eeuw werd er volop zalm gevangen door de vissers van Woudrichem. Na de Tweede Wereldoorlog was het door vervuiling en toegenomen industrialisatie afgelopen met de riviervisserij. In de jaren tachtig en negentig kwam de kentering. De politiek vond dat ‘de zalm terug moest’ in de grote rivieren. Het lopende onderzoek met zalmen die worden uitgerust met zenders vindt daar dan ook zijn oorsprong.

André Breukelaar volgt 'zijn' zalmen met zenders en ontvangers

Het water is schoon genoeg voor de zalm

“Inmiddels is het water schoon genoeg voor de zalm, maar we hebben in de rivieren bochten weggehaald. We hebben de rivieren meer geschikt gemaakt voor transport en minder vriendelijk gemaakt voor de zalm”, doceert Breukelaar. “Daardoor zal de zalm niet meer in die hoeveelheden terugkeren als vroeger. Maar omdat de Haringvlietsluizen een beetje zijn opengezet hebben ze als trekvis wel meer mogelijkheden om naar binnen of naar buiten te zwemmen.”

Ze komen, maar niet massaal

Er is dus een reële toekomstverwachting dat er weer een populatie zalmen ontstaat die via onze grote rivieren naar de paaigebieden in Duitsland kan zwemmen. Maar riviervisserij zoals in de hoogtijdagen zal niet terugkeren. Simpelweg omdat de hoeveelheden van toen echt verleden tijd zijn.