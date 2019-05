‘Bezetting in Boxtel was de druppel’: Facebookgroep Farmers Defence Force voor boeren opgericht

De Facebookgroep is gemaakt naar aanleiding van de bezetting in een varkensstal in Boxtel. (Foto: Rob Engelaar)

Na de bezetting van de varkensstal in Boxtel afgelopen maandag was voor varkenshouder en fruitteler Mark van den Oever uit Sint Hubert de maat vol. “De volgende keer staan ze bij mij op de stoep, daar is iedere boer bang voor”, zegt Mark. Daarom maakte hij de Facebookpagina ‘Farmers Defence Force’ aan om boeren te verenigen en zich te verzetten tegen dierenactivisten. Meer dan 2500 mensen hebben zich al bij de pagina gevoegd.

Volgens Mark was de bezetting in Boxtel de ‘druppel die de emmer deed overlopen’. Ruim honderd dierenactivisten drongen daar maandag een stal van een varkensboer binnen. Na tien uur werd de bezetting door de politie beëindigd.

“Wij boeren zijn het ondertussen gewend dat we door de politiek en de media in de steek worden gelaten. Als we dan nu ook nog eens door de politie in de steek worden gelaten…”, vertelt Mark. Volgens Mark had de politie veel sneller in moeten grijpen in het belang van de dieren. “Het is een onderbuikgevoel dat nooit uitgesproken wordt. Het is het gevoel alsof wij niet meetellen.”

Farmers Defence Force

“Na de bezetting in Boxtel dacht ik maar één ding: samen staan we sterk.” Mark maakte maandag de Facebookpagina Farmers Defence Force aan om de boeren te verenigen en zich te weren tegen de angst om slachtoffer te worden van dierenactivisten. Ook is er een appgroep aangemaakt.

Het gaat straks als een lopend vuurtje.

“Als er dan weer zoiets gebeurt als in Boxtel, dan heeft iedereen via de Facebookpagina of WhatsApp snel alle informatie over wat er gebeurt en waar het is. Dat gaat dan als een lopend vuurtje. Dan kunnen we zo veel mogelijk mensen bij elkaar krijgen en naar de plek gaan om de boer te laten zien dat hij niet alleen staat”, vertelt Mark.

Dit gebeurde ook maandag in Boxtel. Zo’n honderd boeren kwamen een paar uur nadat de dierenactivisten de stal bezetten naar de varkensstal om hun tegengeluid te laten horen. Volgens Mark greep de politie pas in toen steeds meer boeren zich verzamelden. Hij hoopt dat als er de volgende keer weer zoiets gebeurt, dat de boeren zich sneller kunnen verzamelen en de politie sneller ingrijpt.

Geruchten

De pagina is er volgens Mark ook om te waken voor geruchten. “Er gaan wel eens verhalen rond van dierenactivisten die ergens actievoeren terwijl dat niet het geval is. Als wij zo’n gerucht horen, dan kan iemand die er dichtbij woont, gelijk gaan kijken en informatie doorsturen aan heel veel mensen tegelijkertijd.”

Bijna 2000 mensen lid

Inmiddels hebben zich al meer dan 2500 mensen zich bij de Facebookpagina gevoegd. “Dat zo veel mensen in zo’n korte tijd lid zijn geworden van de pagina, zegt wel dat het heel erg leeft. We worden breed gesteund door mensen vanuit het hele land. Dat doet me wel heel veel, dat steekt een hart onder de riem”, zegt Mark.

