Brabantse Jostiband bestaat 40 jaar: 'Als ik vertel wat er leuk aan is, zitten we hier nog een uur'

“De meeste bandleden kunnen geen noten lezen en dus hebben we een speciaal kleurensysteem bedacht”, vertelt voorzitter Ad van den Brand. “Op die manier gaat het perfect.”



Bekend

Ciske Willemse speelt al een paar jaar keyboard. "We hebben al zoveel optredens gehad, ik kan het niet meer bijhouden eigenlijk." Het hoogtepunt tot nu toe was een optreden op Paaspop, vorig jaar. “Dat is een heel groot festival waar veel bekende artiesten komen. Die hebben wij eigenlijk niet gezien, maar wij waren wel een van die bekende artiesten die er mochten spelen.”



Veertig jaar geleden ontstond de band uit een schoolorkest. “Toen was er eigenlijk nog niet zoveel te doen voor mensen met een beperking. Nu zijn er allerlei clubs en activiteiten, maar dat was destijds nog niet zo”, vertelt Van den Brand. “Het was niet alleen muziek maken, maar ook een uitstapje en gewoon ontspanning. En dat is eigenlijk nog steeds zo.”



Uitverkocht

Ciske Willemse: “Als ik moet vertellen wat er leuk aan is, dan zitten we hier over een uur nog! Maar het is gewoon gezellig om samen te musiceren, in de pauze lekker te kletsen, ik leer veel en we hebben veel plezier!”



Het jubileumconcert is 26 mei in het Speelhuis in Helmond. En zoals het een beetje beroemde band betaamt, is het concert nu al helemaal uitverkocht.