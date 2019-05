Duncan Laurence zingt 'Arcade' als twaalfde in de finale

Voor dat er zaterdagavond een bokaal uitgedeeld kan worden - al dan niet aan Duncan Laurence- moeten eerst alle 26 liedjes uit de finale gezongen worden. Om te bepalen wie wanneer mag, wordt er geloot: de eerste of de tweede helft van de show. Iedereen hoopt op de tweede helft. Liedjes in dat deel van de show doen het vaak beter. Deze nummers blijven beter bij de mensen hangen.

Duncan loot de eerste helft van de finale (Foto: Jessica Ranselaar)

Duncan loot het eerste deel. Dat is een beetje een teleurstelling. Niet voor Duncan, zo lijkt het. Hij kijkt naar de zangeres van Noord-Macedonië, die net ook de eerste helft lootte, en zegt met een charmante lach: ''Gezellig, zit ik bij jou in de show.''

Duncan Laurence praat met de Nederlandse pers na het behalen van de finale (Foto: Jessica Ranselaar)

Ook als hij richting de bus loopt en nog de Nederlandse pers te woord staat, geeft hij aan het niet erg te vinden om in de eerste helft van de show te zitten. Misschien ook wel omdat een aantal van zijn concurrenten, zoals Rusland en Zweden, ook in dat deel optreedt.

Twaalfde

Als Duncan al weer terug in zijn hotel is, wordt de line-up van de finale bekend. Duncan treedt als twaalfde op. Na Cyprus en voor Griekenland. Op zich geen verkeerde plek tussen een dance-nummer en power ballad in.

Concurrenten Zwitserland en Australië hebben de ideale plekken in de finale. De Zwitser Luca Hänni komt al 24e langs. Kate Miller-Heidke treedt als 25e op. Voor Miki uit Spanje. Hij sluit de show af.

Nummer 1

Zwitserland en Australië schoten donderdagnacht omhoog in de peilingen. Toch blijft Duncan Laurence met zijn 'Arcade' de onbetwiste nummer 1 bij de wedkantoren. Het gat met Australië, nu de nummer 2, is groot. De 'bookies' geven Duncan zo'n 3,5 keer meer kans om te winnen.