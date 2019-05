Vrachtwagens botsen op A67 bij Hapert, verkeer over de vluchtstrook geleid

Een ongeluk met twee vrachtwagens op de A67 bij Hapert zorgde vrijdagochtend vroeg voor problemen. Verkeer op de A67 vanaf de Belgische grens in de richting Hapert werd enkele uren over de vluchtstrook geleid. Twee rijstroken waren dicht. Rond zeven uur was de weg weer open.

Rond halfvier donderdagnacht kwamen twee vrachtwagens met elkaar in botsing. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens omstanders zou een vrachtwagen die wilde invoegen, hebben moeten uitwijken voor een truck die deels op de uitvoegstrook stond.



Vervolgens botste een derde vrachtwagen op zijn collega die uitweek.



Chauffeurs lichtgewond

De chauffeurs zouden lichtgewond zijn geraakt, maar ze hoefden niet voor behandeling naar het ziekenhuis. De snelweg was na de botsing bezaaid met brokstukken.