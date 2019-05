PSV-vrouwen op standby voor WK voetbal: 'Je gunt niemand een blessure'

Het is een spannende tijd voor de Katja Snoeijs en Aniek Nouwen. De speelsters van PSV staan op de standbylijst van het Nederlands elftal en mogen - als een ander uitvalt - mee naar het WK in Frankrijk. Een kans die er altijd in zit.

Ze trainen al heel de week bij de KNVB in de Zeister bossen, het logo van Oranje prijkt trots op het shirt. Dit is het grote werk, dit is het Walhalla voor de speelsters van PSV.

Maar de gearriveerde sterren van de Oranjeleeuwinnen, zoals Lieke Martens, Shanice van der Sanden of Daniëlle van de Donk, sluiten volgende week pas aan. Hier trainen degenen die op de standbylijst staan. Als er -om wat voor reden dan ook- afvallers zijn, komen deze meiden in beeld om in juni mee te gaan naar het WK in Frankrijk.

Bekijk de video in de tweet en lees verder.

Kleine kans

"In principe ga ik niet mee naar het WK", weet ook PSV-aanvaller Katja Snoeijs. "Al is er nog wel een kleine kans. Dat is jammer, maar ook wel een teken dat je dicht in de buurt zit."

"Het is altijd mooi als je met het eerste elftal mee mag trainen", zegt Aniek Nouwen, PSV-speelster uit Helmond. "Hier droom je altijd van. Ik zit niet bij de selectie, maar er kan altijd iets gebeuren en dan ben ik degene die er klaar voor is."

Gemene vraag

De meiden van PSV moeten dus hopen dat er iemand van de huidige selectie tijdens de voorbereiding uitvalt. "Ik schat de kans niet heel groot in", vertelt Snoeijs over die mogelijkheid. "In deze periode moet iemand zodanig zwaar geblesseerd raken dat die niet mee kan naar het WK. Dat gun je ook niemand."

Ook Nouwen denkt er zo over. "Het WK zou voor mij een hele ervaring zijn", zo zegt ze. "Maar ik hoop dat iedereen fit blijft." Ze moet lachen als de verslaggever zegt dat ze dit natuurlijk niet meent. "Dat is een gemene vraag', aldus de verdediger van PSV.