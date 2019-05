Even wennen: hockeyvrouwen Den Bosch ineens onder grote druk in strijd om landstitel

Als Den Bosch zaterdagmiddag aan de eigen Oosterplas de tweede halve finale tegen SCHC winnend afsluit, dan dwingt de ploeg van coach Raoul Ehren daarmee een derde en beslissende wedstrijd af. Die staat dan voor zondagmiddag op het programma, opnieuw aan de Oosterplas. Komen de Bossche vrouwen ook dat duel goed door, dan plaatsten ze zich alsnog voor de finale om de landstitel.

Maar die opgave is moeilijker dan ooit. Den Bosch staat nu met het mes op de keel, zo liet Ehren gisteren na afloop weten. Verliest Den Bosch zaterdag opnieuw van SCHC, dan is het seizoen ineens voorbij. Zónder hoofdprijs. Een onwennige situatie voor de ploeg die de afgelopen 21 jaar negentien landstitels en zestien Europa Cups veroverde.

Keetels blijft rustig

"Als je erover nadenkt, maakt het voor zaterdag eigenlijk niet uit hoe je uit zo'n eerste wedstrijd komt", zegt Marloes Keetels, de 26-jarige aanvoerder van Den Bosch. "Die tweede wedstrijd, die móet je winnen. Die is het belangrijkste. Dat is het mooie aan zo'n best-of-three-serie. Dus daarin is voor ons na gisteren in feite niets veranderd. Ik was de afgelopen jaren sowieso altijd gespannen voor zo'n tweede wedstrijd, of we die eerste wedstrijd nou gewonnen of verloren hadden."

Marloes Keetels geeft een strafcorner aan bij Den Bosch. (Foto: Orange Pictures)

Nieuwe situatie

Wat wel een verschil kan maken is het gevoel waarmee Den Bosch aan de tweede wedstrijd begint. De ploeg begon in het seizoen 2013-14 voor het laatst met een nederlaag aan de play-offs. De jongere speelsters in de selectie waren er toen nog niet bij en hebben dus geen ervaring met deze nieuwe situatie. Het wordt interessant te zien hoe juist zíj die tik verwerken.

Keetels: "Gelukkig hebben we nog genoeg ervaren speelsters die goed weten hoe we met deze nederlaag moeten omgaan. Die routine en rust moeten de jongere speelsters helpen voor zaterdag. Het is nu aan ons om als ploeg karakter te tonen."

Keetels moest donderdag het eerste duel met SCHC vanwege een lichte blessure laten schieten, maar heeft goede hoop er zaterdag wél bij te kunnen zijn. "Van wat ik heb gehoord van de meiden stond het verdedigend goed, maar waren we aan de bal niet scherp genoeg. Dat moet dus beter. We zijn niet weggespeeld en we hebben voldoende strafcorners afgedwongen om te scoren. Het zelfvertrouwen is er."

Opgejaagd wild

De vrouwen van Den Bosch merken dit seizoen meer dan ooit tevoren hoe het voelt om als opgejaagd wild te moeten hockeyen. Iedere tegenstander van formaat wapent zich tot de tanden om de Bossche vrouwen van de troon te stoten, vaak met een fysieke aanpak. De ploeg van Ehren leed dit seizoen zodoende al vijf officiële nederlagen, meer dan in de vier (!) voorgaande seizoenen bij elkaar.

Keetels: "De twee nederlagen die we in april leden in de strijd om de Europa Cup, daar baalden we enorm van. Maar verder hebben we totaal niet het gevoel dat het minder gaat. Ik denk wel dat de verschillen met de andere topploegen steeds kleiner worden. Vorig jaar verliepen de play-offs ook niet bepaald gemakkelijk voor ons. Meer dan ooit zullen details nu het verschil bepalen tussen succes en falen."

Historie biedt hoop

Een nederlaag in de eerste wedstrijd van de play-offs heeft voor Den Bosch overigens nog nooit desastreuze gevolgen gehad. Den Bosch won namelijk alle vijf eerdere edities van de play-offs om de landstitel waaraan het met een nederlaag in de eerste wedstrijd begon: in 1998-99, 2000-01, 2001-02, 2011-12 en 2013-14. Het is aan de speelsters om die reeks in elk geval tijdens dit weekend nog overeind te houden.