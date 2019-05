Duncan Donut proeven? Omroep Brabant trakteerde alvast omdat we het Songfestival gaan winnen [VIDEO]

Aanvankelijk leek het er een beetje op dat de mensen daar nog niet helemaal warm liepen voor het Songfestival én ook niet voor mierzoete donuts. Zomaar een gesprek dat Betty aanknoopte met twee voorbijgangers:

- "Hedde gekeken?"

- "Waarheen?"

- "Wa denkte?"

- "De huldiging van Ajax?"

Nou, nee, het Songfestival natuurlijk. Of ze dan een donut wilden proeven. "Liever niet, wij willen een Bossche Bol gaan halen."

Maar uiteindelijk raakt Betty's zilveren serveerschaal met donuts toch steeds leger én ontmoet ze Songfestival-enthousiastelingen. Of een willekeurige mevrouw gekeken heeft naar de halve finale? "Jawel, hij was fantastisch." Met een rood-wit-blauwe donut in de hand vervolgt ze haar weg. Betty voorziet haar nog even van een ijzersterk advies: "Niet in de prikker bijten!"

Twee andere dames keken ook en vinden Duncan he-le-maal geweldig. "Die wint straks!" Donut mee en door, terwijl Betty alweer op zoek is naar de volgende gesprekspartner. Die vindt ze in een hele enthousiaste jongedame, die donderdagavond niet onberoerd bleef tijdens het optreden van Duncan in de halve finale: "Ik werd gewoon emotioneel." Tijd voor emo-eten dus...in de vorm van een donut.



Donut of Bossche Bol?

En dan nog twee Bredase voorbijgangsters, onderweg naar een kop koffie en een Bossche Bol. Overigens geen reden om de Duncan Donut van Betty af te slaan. "We nemen ze gewoon alle twee, kom!" Een boodschap voor Laurence hebben ze ook nog wel: "Nou, dat-ie goed z'n werk doet zaterdag!"

Overigens, terwijl Duncan Laurence Europa verovert, maken onze Duncan Donuts een tour door eigen land. Betty van den Oetelaar maakte de lekkernij vrijdagochtend tussen acht en halfnegen in de studio van radiostation 3FM, tijdens de ochtendshow van Sander Hoogendoorn. Om zes uur zat Betty in de auto. "Ik zeg: keigezellig, maar wel verrekkes vroeg."