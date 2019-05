Michael van Gerwen kritisch na succesvolle groepsfase Premier League: 'Ik kan beter'

Michael van Gerwen kroonde zich donderdagavond tot winnaar van de reguliere competitie in de Premier League na een overwinning op Mensur Suljovic. Over zes dagen gooit Mighty Mike in Londen om de eindzege in de belangrijkste dartscompetitie van de wereld.

Als nummer één van de competitie treft Van Gerwen dan de nummer vier uit de eindstand, de Noord-Ier Daryl Gurney. Mocht Van Gerwen die partij winnen, dan treft hij in de finale of Rob Cross, of James Wade. Maar om die eindstrijd überhaupt te bereiken, moet de gigant uit Vlijmen zijn spel wel spectaculair verbeteren.

Ruimte voor verbetering

"De reguliere competitie winnen, is een mooie prestatie maar ik weet dat ik veel beter kan dan ik tot nu toe heb laten zien", zegt Van Gerwen. "Er is nog veel ruimte om me te verbeteren, want ik deed mezelf in een paar partijen echt tekort."

Mighty Mike won in de groepsfase van de Premier League tien van zijn zestien partijen en verlengde een indrukwekkende reeks: sinds zijn debuut in 2013 sloot hij alle reguliere competities in de Premier League als koploper af.

Gurney plaaggeest

Toch moest hij ook drie nederlagen incasseren, waarvan twee tegen zijn aanstaande tegenstander Gurney, die daarmee de voorbije maanden de grote plaaggeest van Van Gerwen was. De Noord-Ierse darter kwalificeerde zich als nummer vier van de competitie voor de halve finale van de play-offs om de titel. "Ik ben dolgelukkig", aldus Gurney. "Nu in de play-offs heb bereikt, ga ik er alles aan doen om die ook te winnen."

Finales in O2 Arena

De halve finale en finale van de play-offs in de Premier League staan gepland voor donderdag 23 mei in The O2 Arena in Londen. Voor de winnaar ligt een cheque klaar van ruim 285.00 euro.