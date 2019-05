Monument voor het homohuwelijk? Als het aan Henk Krol ligt wel

“Het opengestelde huwelijk is in mijn ogen het mooiste immateriële erfgoed product van Nederland”, vertelt Krol aan Omroep Brabant. “Het was in 2001 wereldnieuws toen het eerste homohuwelijk werd gesloten in Amsterdam. Maar wat veel mensen zijn vergeten, is dat het hele idee ooit is ontstaan in onze regio. In Best.”



Voorvechters homohuwelijk uit Best

Henk Krol, die zelf uit Best komt, stond samen met jurist Jan-Wolter Wabeke aan de wieg van openstelling van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht. De Stichting Vrienden van de Gay Krant (SVGK) werd in 1981 opgericht met als doel emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in de Nederlandse samenleving te bevorderen en de destijds geldende ongelijkheden te bestrijden.



“Ik vind daarom dat wij er ook hier in onze regio trots op mogen zijn.” Volgens Krol ligt het ontwerp al klaar, want tien jaar geleden had hij hetzelfde initiatief. “Toen was de tijd er nog niet rijp voor. Maar kunstenaar Hans van Eerd uit Oirschot heeft toen al wel een monument ontworpen. Het enige wat de gemeente Best moet doen, is een plek aanwijzen.”



Toeristen

Krol zelf vindt de Koetshuistuin de meest geschikte plek. “Dat ligt dicht bij het station en het gemeentehuis. Moet je eens nagaan wat dat op jaarbasis aan toeristen gaan betekenen. Wat is er leuker dan de plek bezoeken waar het idee is ontstaan?”



Minister Van Engelshoven reageerde positief op de motie die 50PLUS donderdag indiende. Ze beloofde contact te zoeken met de gemeente Best. “Zodat al die toeristen die naar Nederland komen vanwege die fantastische verworvenheid van het homohuwelijk, weten te vinden waar dat ooit begonnen is.”



Ook wethouder Dijkhoff van Best laat weten open te staan voor een gesprek met de initiatiefnemers.

Krol heeft vrijdagochtend een mail over het monument gestuurd aan alle fractievoorzitters van de gemeente.

Zo zou het monument eruit moeten gaan zien: