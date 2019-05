PSV hoopt op zege Arsenal in Europa League-finale met Chelsea

Als Chelsea het Londens onderonsje in Baku wint, plaatst het zich voor de groepsfase van de Champions League. Omdat de Londense club zich echter ook al via de reguliere competitie voor dat toernooi heeft geplaatst, zullen er allerlei verschuivingen in de plaatsingslijst plaatsvinden om de vrijgekomen positie op te vullen.

Voor PSV houdt dat in dat het voor het Champions League-seizoen 2019-2020 terechtkomt in de poule met 'niet-geplaatste' ploegen. De Eindhovenaren spelen dan in de tweede Champions League-voorronde op 23 of 24 juli tegen het Griekse Olympiakos of het Zwitserse FC Basel, die allebei een hogere UEFA-coëfficiënt hebben. In theorie dus een zware loting.

Hopen op Arsenal

Wanneer Arsenal - dat zich via de competitie níet voor het miljardentoernooi plaatste - de Europa League verovert, dan moet PSV rekening houden met een ogenschijnlijk minder zware loting. De club wacht dan een tweeluik met de nummer twee van Turkije (nu Basaksehir), de nummer twee van Tsjechië (nu Viktoria Plzen) of de nummer twee van Oostenrijk (nu LASK Linz).

Dat komt, omdat er dan opnieuw clubs doorschuiven en PSV een 'geplaatste' status krijgt. Die garandeert een koppeling met een - op papier - zwakkere tegenstander.

Loting op 18 juni

PSV weet over een maand hoe de route naar het hoofdtoernooi van de Champions League eruit zal zien. Op dinsdag 18 juni verricht de Europese voetbalbond UEFA de loting voor de tweede voorronde. De heenwedstrijden worden op 23 en 24 juli gespeeld, de returns staan gepland voor 30 en 31 juli.