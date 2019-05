Grote schoonmaak bij NAC is begonnen: club neemt afscheid van zestien spelers

Van spits Mitchell te Vrede tot aan middenvelder Grad Damen en keeper Benjamin van Leer. Zij zullen allen volgend seizoen niet meer het geel-zwart van NAC dragen. De Bredase club is -deels gedwongen door de degradatie- met een grote opruiming begonnen.

"We gaan de komende weken en maanden de grootte van de selectie terugbrengen", zegt NAC-directeur Luuc Eisenga. "Alle spelers met een aflopend contract en alle huurspelers gaan we niet meer terugzien in Breda. En dan nog zitten we met een aantal spelers met doorlopende contracten, van wie het afwachten is wie daarvan wel of niet kan blijven. Dat hangt van de begroting af."

Bekijk de video en lees daarna verder.

Inkrimpen selectie

De grote schoonmaak in Breda is dus begonnen. Om te beginnen bij de acht aflopende overeenkomsten en de acht huurcontracten. "Dat is anderhalf elftal, ja. De selectie is natuurlijk groot dit jaar en dat gaan we anders doen. We gaan terug naar 22 tot 25 spelers. Daarnaast gaat Jong NAC weer spelen in een soort beloftencompetitie. Dat zal bij ons een mix zijn tussen de reservespelers aangevuld met onder 20 en onder 19. Die zullen die wedstrijden gaan spelen."

'Schaken en pokeren tegelijk'

De clubleiding gaat binnenkort om de tafel zitten met de spelers met een doorlopend contract. NAC wil ook spelers gaan aantrekken. "Dat is schaken en pokeren tegelijk", zegt Eisenga. "Het is puzzelen om een competitief elftal te hebben dat om promotie mee kan spelen."

De spelers die bij NAC vertrekken op een rijtje:

Aflopend contract

Grad Damen

Theo Zwarthoed

Mitchell te Vrede

Fabian Sporkslede

Giovanni Korte

Gianluca Nijholt

Bart Meijers

Richelor Sprangers

Gehuurde spelers die terugkeren naar hun club:

Khalid Karami

Benjamin van Leer

Dorian Dervite

Erik Palmer-Brown

Luka Illic

Lucas Schoofs

Robert Mühren

Paolo Fernandes