Jeugdzorgdaanbieder Juzt in zware financiële problemen: noodlening van 2,6 miljoen verstrekt

Jeugdzorgaanbieder Juzt verkeert in grote financiële problemen. Gemeenten in West-Brabant en Zeeland hebben de organisatie samen een lening verstrekt van 2,6 miljoen euro. Daarmee is de eerste nood geledigd. De komende tijd wordt gezocht naar een structurele oplossing.

Juzt is een grote speler in West-Brabant en Zeeland op het gebied van jeugdzorg. Er werken vijfhonderd mensen die samen zorg verlenen aan 1800 kinderen en jongeren. Daarvan komen 1200 jeugdige cliënten uit onze provincie.

Juzt is ook actief op het gebied van vrouwenopvang en hulp aan alleenstaande minderjarige asielzoekers. De instroom van laatstgenoemde groep is afgenomen de afgelopen jaren, wat wordt genoemd als één van de ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de financiële nood.

De problemen bij Juzt zijn niet van vandaag of gisteren. Al in 2016 was er intensief contact tussen Juzt en een aantal gemeenten, met als inzet het keren van het tij.

LEES OOK: Jeugdzorginstelling Juzt in financiele problemen



Betrokken gemeenten hebben via een brief hun gemeenteraden op de hoogte gebracht van de situatie. Daarin staat dat de mogelijkheden verkend worden om de jeugdzorg die Juzt levert anders te organiseren. De gemeenten stellen dat de continuïteit van de zorg de hoogste prioriteit heeft. Ook wordt ingezet op het behoud van specialistische kennis en deskundige jeugdprofessionals.

Er zijn drie opties voor Juzt:

overname het afstoten van activiteiten waarop verlies wordt gedraaid gecontroleerde overdracht van onderdelen

Op 24 april kwamen gemeenten in West-Brabant en Zeeland bij elkaar. Aanleiding was het signaal dat een beoogde fusie van Juzt met zorgaanbieder Amarantgroep waarschijnlijk niet door zou gaan. Inmiddels is die fusie inderdaad afgeketst.