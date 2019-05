Onverwachte meevaller brengt Kiki Bertens stap dichter bij finale van WTA-toernooi Rome

Door de walk-over speelt Bertens zaterdag in de halve eindstrijd tegen de winnares van het duel tussen de Tsjechische Marketa Vondrousova en de Britse Johanna Konta.

Extra rust

De 27-jarige Bertens zal niet rouwig zijn om een dag extra rust. Door de regenval in Rome speelde ze donderdag twee driesetters en in totaal stond ze bijna vier uur op de baan.

Vorig jaar stonden Osaka en Bertens tegenover elkaar op de WTA Finals en toen gaf Osaka op na de eerste set, die door Bertens met 6-3 werd gewonnen.

Tweede plaats lonkt

Bij het bereiken van de finale neemt Bertens de tweede plaats op de wereldranglijst over van Simona Halep, die al is uitgeschakeld. De Roemeense verloor van Vondrousova. Het enige voorbehoud is dat de Tsjechische Karolina Pliskova, die de week begon als de nummer 7, dan niet het toernooi in Rome mag winnen.

Bertens begon deze week als de mondiale nummer 4, de hoogste ranking ooit voor een Nederlandse tennisster.