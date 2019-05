Ramadan en eindexamens: Soufiane's examen is dubbel zo moeilijk

Het is een lange zit voor de eindexamenkandidaten. De examens duren vaak twee en soms wel drie uur. De meeste leerlingen zijn dan ook blij dat ze tussendoor even iets mogen eten en een slokje water kunnen drinken. Toch zit dat er voor de leerlingen die meedoen aan de ramadan niet in. Op het Markenhage in Breda is één van hen Soufiane Elkouazi (17), hij doet eindexamen op de mavo.

Soufiane is er vrij nuchter onder en oogt relaxed. Hij denkt zelf dat dat door de ramadan komt. "Ik voel echt aan mezelf dat ik me beter kan focussen en meer gemotiveerd ben om te leren." Je zou misschien verwachten dat trek in eten de deelnemers van de ramadan afleidt, maar de vmbo'er denkt juist dat je dat bent wanneer je wel mag eten. Sowieso heeft hij niet veel last van een hongergevoel. Niet drinken kost hem de meeste moeite. "Maar het is niet zo erg dat ik de hele dag dorst heb."

Hij merkt een groot verschil met de rest van het schooljaar. "Als ik een boek voor mijn neus had, dan was ik er niet echt serieus mee bezig en zocht ik afleiding. Nu ik heel de dag niets heb gegeten ben ik echt serieus bezig als ik een boek voor me heb."

Korter slapen

Studeren doet Soufiane tot een uur of 9 's avonds. Zijn leven ziet er na zonsondergang een stuk drukker uit dan normaal. Na de avondmaaltijd gaat hij naar de moskee en dan komt hij iets voor twaalven thuis. Dan probeert hij zo snel mogelijk naar bed te gaan, want om kwart voor 4 's ochtends gaat de wekker weer. "In de ochtend eten we meestal vezelrijk brood, zodat het goed vult. Ik probeer dan ook veel water te drinken."

Daarna duikt hij nog snel zijn bed in voor wat extra uren nachtrust. Uiteindelijk slaapt hij in totaal toch vaak wel 7 of 8 uur. Genoeg slaap vindt hij dan ook erg belangrijk. "Ik probeer echt mijn rust te pakken om de volgende dag de examens goed te maken."

Bijzondere ramadan

"Ik vind het gewoon een mooie maand", legt Soufiane uit. Ieder jaar weer kijkt hij dan ook uit naar de ramadan, vooral vanwege alle gezelligheid met zijn familie. Het is niet alleen een gezellige maand, maar ook een maand van bezinning, legt hij uit. "Ik probeer tot rust te komen en mezelf te vinden." Dat doet hij door te bidden en de koran te lezen. "Als ik rust in mezelf heb, heb ik die rust ook op school."

Met die rust in zich, vertrouwt de vmbo'er dan ook op een goede afloop van zijn eindexamens. Na iedere ramadan kijkt hij met een goed gevoel terug op de vastenmaand en als hij slaagt wordt dat alleen maar beter. "Het is een bijzondere ramadan als ik mijn diploma heb gehaald. Ik heb dan veel moeite gedaan in de ramadan en het toch gehaald", besluit hij trots.