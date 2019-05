Voetbalclub NAC wil premie voor spelers afschaffen: 'Promotie moet mooiste bonus zijn'

Bij NAC zijn ze druk doende om de begroting voor volgend seizoen rond te krijgen. Die begroting, en daarmee het spelersbudget, zal door de degradatie uit de eredivisie een stuk lager uitvallen dan afgelopen voetbaljaargang. Om een zo competitief elftal neer te zetten in de Keuken Kampioen Divisie, want NAC wil weer promoveren, schaft het management het collectieve bonussysteem voor de spelers af.

"De collectieve bonus die er altijd is, ofwel voor handhaving ofwel voor promotie, willen we integraal verpakken in het salarishuis. Je wilt een zo sterk mogelijk elftal hebben en het fundament goed neerleggen voor de komende jaren. Het idee erachter is dat promotie, en deel uitmaken van een elftal dat promoveert, één van de grootste bonussen moet zijn die je als speler van NAC kunt hebben."

Duurzame promotie

Het plan van Eisenga is door geen promotiebonus op te nemen in de begroting er aan de voorkant meer geld is om een sterkere selectie met kwalitatief betere spelers neer te zetten.

"Er is één doel en dat is promotie, maar wel op een duurzame manier", zo bevestigt Eisenga nog maar eens. Over de hoogte van de nieuwe begroting wil hij nog niets zeggen totdat de interne goedkeuring formeel is afgerond.