320 kaarten vanuit de hele wereld voor 79-jarige vrouw die werd aangereden in Breda

De kaartenactie kwam op gang nadat de 35-jarige Louise uit Kaatsheuvel zich meldde bij Omroep Brabant. Ze wilde het slachtoffer graag een steuntje in de rug geven en riep andere mensen op om dat ook te doen.

"Niet normaal zo veel kaarten", reageerde Anette toen ze de grote zak met post ziet. "Dit doet mijn moeder heel goed. Dit is zeker een steuntje in de rug. Ze is helemaal gelukkig. Ze straalt van oor tot oor."

De kaarten kwamen niet alleen uit Nederland, maar van over de hele wereld: uit Spanje, Engeland, Curaçao en Amerika.