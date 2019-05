Docente op staande voet ontslagen na hulp aan leerlingen tijdens examen Duits

Het gaat om een examen dat afgelopen maandag werd afgenomen. Nadat de school zelf een onderzoek had gedaan, heeft de onderwijsinspectie het examen woensdag ongeldig verklaard. Uit dat onderzoek bleek namelijk dat een surveillerende docente een aantal leerlingen had geholpen. In jargon noemen ze dat een 'onregelmatigheid'.

Woordvoerder van de Onderwijsinspectie Daan Jansen legt uit: "Een onregelmatigheid kan van alles zijn. In dit geval is er geholpen met het examen, maar de inspectie kan een examen ook ongeldig verklaren als er bijvoorbeeld iemand flauwvalt of als de examenstof is uitgelekt. Het is natuurlijk heel sneu, zeker als je er niets aan kunt doen, dat zoiets in het zicht van de haven gebeurt." De inspectie blijft betrokken bij de verdere afwikkeling van de zaak, ook om vast te kunnen stellen of het om een incident gaat of niet.



De leerlingen en ouders van de leerlingen zijn donderdag ingelicht. Ze reageerden boos en teleurgesteld, vertelt rector Corinne Sebregts. "Die reactie kunnen we heel goed begrijpen. Het is enorm vervelend wat er is gebeurd. Je hoopt natuurlijk altijd dat zoiets jouw school niet overkomt." En de docente? "Daar hebben we afscheid van genomen. Het is niet goed wat ze heeft gedaan en we hadden geen enkele aanleiding om te verwachten dat dit zou kunnen gebeuren."

Op maandag 17 juni mogen ze het examen nog een keer maken. Dit betekent dat ze pas veel later dan hun mede-leerlingen horen of ze geslaagd zijn, namelijk niet op 12, maar op 28 juni.

