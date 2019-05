Van enorme spanning naar grote teleurstelling, Nieky Holzken geen wereldkampioen kickboksen

In de sportschool van Nieky Holzken in Helmond keken zo'n zestig man naar de wedstrijd. Van familie tot fans. Ook Mike Frenken keek toe. De afgelopen weken maakte hij als sparringpartner heel wat uren met Holzken.

Spanning

Op een groot scherm waren eerst andere partijen van het ONE Championship-evenement te zien. Hoe dichter bij de partij van Holzken, hoe groter de spanning. Iedereen zocht een plekje. Een telefoon ging hard af. "Wat is er? Schiet nou op, Nieky moet zo vechten", is de enige zin die uitgesproken wordt voor er opgehangen wordt.

Schoonzus Marina Weber wiebelt met haar benen. "Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest." Tijdens de wedstrijd loopt ze een paar keer weg uit de zaal, de spanning is groot.

Iedereen kijkt gespannen toe tijdens het duel van Holzken

Frenken was misschien nog wel de meest rustige toeschouwer. "Ik dacht: nu moet je gas geven. Je hoopt dat die ene stoot komt, maar die kwam niet. Ik zit dan op mijn stoeltje te kijken, helemaal in mezelf. De anderen schreeuwen en springen."

Verloren wedstrijd

The Natural, zoals de bijnaam van Holzken luidt, had het moeilijk tegen landgenoot Eersel. De gespannen toeschouwers in Helmond, af en toe geïrriteerd als de verbinding van de livestream weg viel, zagen dat ook. Zodra de hand van Eersel omhoog gaat en duidelijk is geworden dat de jury hem unaniem als winnaar heeft aangewezen stroomt de zaal zo goed als leeg.

Er wordt nog wat geroepen, de gezichten staan op onweer. Maar al snel is er ook berusting en ruimte voor de realiteit. Frenken zag dat Eersel iets beter was. "In de eerste ronde was er een overstrekking van de rechterarm of van zijn elleboog, dat was jammer. Je zag dat hij daar last van had. Op de training was hij enorm scherp. Hij begon ook goed aan de wedstrijd. Maar je kan altijd iets oplopen. Jammer."

Chagrijnig

Holzken, die met een grote groep naar Singapore was gereisd, keert snel terug naar Nederland. Of iedereen hem dan beter even kan ontwijken? "Nee. Hij kan goed omgaan met verlies. Het is niet dat hij nu een week chagrijnig is. Hij is altijd heel erg open en eerlijk. En hij blijft normaal. Het is even een tegenslag, maar hij zal snel terug de gym ingaan om zich voor te bereiden op het volgende gevecht", aldus de negentienjarige Frenken.