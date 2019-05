Kelle Roos in Engelse rollercoaster: van tweede keus naar basisspeler op drempel van Premier League

In Nederland speelde hij in de jeugd van clubs als PSV en Willem II, maar tot een debuut in de hoofdmacht kwam het niet. Nu staat Kelle Roos op de drempel van de Premier League. Met Derby County speelt hij op 27 mei op Wembley tegen Aston Villa. De winnaar promoveert naar het hoogste niveau in Engeland. Een droom voor de keeper uit Rijkevoort.

"Erg leuk", zegt Roos over het feit dat hij met Derby County kans maakt op promotie naar de Premier League. "We hadden als team het doel om de finale te halen, het is fantastisch dat we er ook echt staan. Er staat nu nog één grote finale tussen ons en de Premier League. En we gaan met heel veel vertrouwen naar die wedstrijd toe."

Dat vertrouwen komt niet uit het niets. "We hebben in de beker Southampton en Manchester United verslagen en we hebben het Chelsea heel moeilijk gemaakt", zegt de 26-jarige goalie vanuit Engeland. "We hebben een heel goed team. En als we doen wat we moeten doen, dan kunnen we het echt ieder team moeilijk maken."

Derby County degradeerde in 2008 vanuit de Premier League, nu is er de kans om terug te gaan naar het hoogste niveau. Voor Roos is het ook zijn eerste kans op promotie naar dat niveau. "Natuurlijk droom je daarvan. We zijn nu al volop in voorbereiding, gaan nog voor vier dagen op trainingskamp naar Portugal en dan moeten we er op 27 mei staan. Ik kijk er nu al enorm naar uit."

Tekst gaat verder onder de Instagram-post van Roos.

Toekomst

De wedstrijd op Wembley kan voor Roos ook zijn laatste in het shirt van The Rams zijn. De doelman is in het bezit van een aflopend contract. Er wordt gesproken over een nieuwe verbintenis, maar of er ook daadwerkelijk een akkoord komt is de vraag. "Derby County wil graag verlengen. We zijn in gesprek. Maar het is wat dat betreft wel een rollercoaster de laatste maanden."

Eerder dit seizoen kreeg Roos al de aanbieding om een nieuw contract te tekenen. Dat deed hij toen niet. "Het was een contract als tweede keeper. Een financieel goed aanbod, maar ik heb toen ook aangegeven dat er geen prijskaartje hangt aan het feit dat ik wil keepen. Dat begrepen ze ook. Ik heb toen ook gezegd dat ik eerste doelman zou worden, dat ik dus niet wilde verlengen als tweede doelman."

Ik heb aangegeven dat er geen prijskaartje hangt aan het feit dat ik wekelijks wil keepen - Kelle Roos over het afwijzen van een financieel goed contract

Die uitspraak kwam uit. "Vanaf januari speel ik alles. Ik heb er keihard voor gewerkt. Ik wist dat er met de komst van een nieuwe manager kansen zouden komen. Die kans heb ik gepakt." En dat heeft ook gevolgen voor de toekomst. "Derby County is niet meer de enige club die toekomst in mij ziet als eerste keeper. De Engelse voetbalclubs weten wel dat ik gratis op te halen ben aan het einde van het seizoen."

Redelijk onbekend in eigen land

In Engeland is Roos inmiddels bekend door zijn prestaties, bij het grote publiek in Nederland is dat niet het geval. "Nee, het klopt dat ik bij het Nederlandse voetbalpubliek nog niet echt bekend ben. Niet alle wedstrijden vanuit het Championship zijn op tv te kijken, dat maakt ook verschil."

"Ik denk dat veel voetbalvolgers het niveau van het Championship ook niet goed in kunnen schatten. Als je al kijkt naar Nederlanders, jongens als Tim Krul en Bruno Martins Indi spelen hier. Het niveau is hoog, ik ben blij dat ik hier speel", aldus de goalie, die met Frank Lampard als trainer en Ashley Cole als ploeggenoot ook twee grote Engelse namen bij Derby County om zich heen heeft.

Roos kan zich tijdens het duel op Wembley nog verder in de kijker spelen, in een grote wedstrijd. "Daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Ik wil die wedstrijd gewoon winnen, daar gaat het om." En bij winst en promotie zal zijn ster ook in Nederland verder rijzen.