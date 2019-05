Auto raakt 'zijtanden' van tractor, auto, bestuurder ernstig gewond

De auto is aan de bestuurderskant flink beschadigd. (Foto: Erik Haverhals)

'S GRAVENMOER -

Op de Waspikse Weg in ’s Gravenmoer is vrijdagavond een ernstig ongeluk gebeurd met een auto en een tractor. Aan de achterkant van de tractor was een frees bevestigd, een soort ploegmachine met twee scherpe uitstekende 'tanden'. De bestuurder van de auto - een 89-jarige man uit Dongen - reed tegen deze uitstekende 'zijtanden' - de metalen wielen die de diepgang van de frees regelen - aan.