Zijtanden van tractor doorboren auto, bestuurder ernstig gewond

'S GRAVENMOER -

Op de Waspikse Weg in ’s Gravenmoer is vrijdagavond een ernstig ongeval gebeurd met een auto en een tractor. De auto reed tegen de uitstekende zijtanden van de tractor aan. Vermoedelijk had de bestuurder van de auto de uitstekende delen over het hoofd gezien. De bestuurder van de auto is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.