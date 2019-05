Bewoner krijgt stroomstootwapen tegen zich aan, maar verjaagt toch vier overvallers uit zijn huis

De bewoner van een huis aan de Docfastraat in Diessen is er vrijdagavond in geslaagd vier overvallers zijn huis uit te werken. De overvallers belden rond kwart over tien aan bij zijn huis.

Toen de man de deur opendeed, kreeg hij meteen een stroomstootwapen tegen zich aan gedrukt. Hij viel achterover tegen een wand en kreeg vervolgens een paar klappen in zijn gezicht.

Toch slaagde de man erin de overvallers te verjagen. Ze gingen er zonder buit vandoor.

Onwel

Het slachtoffer liep wel wonden op zijn hoofd en onder zijn oog op. Toen de politie arriveerde en de man sprak met agenten, raakte hij onwel. Daarop is hij in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht, voor controle.

De politie doet onderzoek in de buurt. Getuigen zagen dat de vier verdachten zwarte kleren droegen. Maar waar naartoe ze vluchtten en of zij er rennend vandoor gingen of in een een voertuig, is niet duidelijk.