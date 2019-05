Automobilist (26) overleden na botsing in Diessen

Een 26-jarige automobilist uit de gemeente Oirschot is overleden nadat hij vrijdagavond met zijn auto tegen een boom botste langs de Beerseweg in Diessen. Het slachtoffer zat bekneld en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Zaterdagmiddag werd bekend dat het slachtoffer aan zijn verwondingen is overleden.

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumahelikopter opgeroepen. Die arriveerde snel op de plaats van het ongeluk. De automobilist - die in zijn eentje in de auto zat - is met hoofdletsel naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. De trauma-arts ging met het slachtoffer mee.

Meerdere omstanders hebben eerste hulp verleend. Er waren verder geen inzittenden.

'Ravage enorm'

Volgens een politiewoordvoerder was er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. "De automobilist verloor vermoedelijk in een bocht de macht over het stuur." Volgens een ooggetuige was de ravage enorm. "Overal lagen brokstukken."

De Beerseweg werd urenlang afgesloten voor onderzoek.