Nederlaag voor Kiki Bertens, geen finale in Rome en geen tweede plek op wereldranglijst

Kiki Bertens was in aanloop naar Roland Garros bezig aan een fraaie reeks. Na de winst van het WTA-toernooi in Madrid was ze op weg naar de finale van het WTA-toernooi in Rome. In de halve finale ging het echter mis tegen Johanna Konta: 7-5, 4-6, 2-6.

In de eerste set kwam Bertens op een 4-5 achterstand. Daarna liet de in Breda woonachtige tennisster zien dat ze mentaal enorme stappen heeft gemaakt in de afgelopen jaren. Ze liet haar hoofd niet hangen, knokte zich terug tot 5-5 en pakte daarna met goede punten twee games op rij en daarmee ook de eerste set.

Gelijkse stand

Konta begon de tweede set goed met een break, maar die vergat de nummer 42 van de wereld te verzilveren. Bertens kwam meteen terug tot 1-1. Na de gelijkmakende game lag de wedstrijd even stil nadat een toeschouwer onwel was geworden op de tribune. Toen duidelijk was dat het met de vrouw op de tribune weer goed ging, gingen Bertens en Konta verder met hun halve finale. Die ging vervolgens gelijk op.

Bij 5-4 in de tweede set lag de druk volledig bij Konta, maar de onder Britse vlag spelende rechtshandige liet zien daar goed mee om te kunnen gaan. Na de gelijkmakende game kwam Konta via een break op een 5-6 voorsprong. Ze pakte vervolgens haar eigen leg, waardoor het 1-1 in sets werd.

Beslissing

In de derde set kwam Bertens op een 1-2 achterstand, dat was het moment voor coach Raemon Sluiter om haar even op te peppen. Een kort gesprek naast de baan volgde, maar dat had niet het gewenste effect, Bertens had bij 2-3 kans op een break, maar die kwam er niet. Vervolgens ging het hard, Konta liep snel uit en kwam snel op 2-5.

In de achtste game kreeg ze drie matchpoints op rij, maar Bertens wist ze allemaal weg te werken. Vanaf duece pakte Konta twee punten en daardoor ook de winst.

Tweede plek

Bertens had virtueel op de tweede plek op de wereldranglijst kunnen komen. Bij een zege op Konta was ze de Roemeense Simona Halep voorbij gegaan. Door de nederlaag is dat niet het geval, bovendien kan Karolina Pliskova Bertens nu nog voorbij. De Tsjechische heeft nog kans om het toernooi in Rome te winnen.