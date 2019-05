Tennisclub Etten-Leur in rouw na verongelukken Sten (28): 'Geschokt en verdrietig'

Bij Tennisclub Etten is een hoekje ingericht voor Sten. (foto: Tennisclub Etten)

Bij Tennisclub Etten in Etten-Leur hangt zaterdagmiddag de vlag halfstok vanwege het overlijden van Sten Ideler. De 28-jarige man uit Etten-Leur kwam om het leven toen hij vrijdagnacht werd geschept door een taxi in Breda. "Geschokt en verdrietig", schrijft de tennisclub op haar site. "Zojuist hebben wij het tragische bericht ontvangen dat Sten Ideler vannacht plotseling is overleden."

"Een lief, actief lid en goede vriend van Tennisclub Etten", vervolgt Tennisclub Etten. "Ter nagedachtenis hebben we een speciale hoek ingericht. Een plek in ons midden. Voor ieder die iets wil nalaten. We wensen familie, vrienden en naasten alle sterkte met dit verlies."

Aanrijding Breda

Hoe de aanrijding op de Westerparklaan in Breda kon gebeuren, wordt onderzocht. De taxichauffeur is zaterdagmiddag na verhoor op vrije voeten gesteld. Hij bleek niet te hebben gedronken en hoeft zijn taxipas niet in te leveren.

