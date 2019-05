Bossche hockeyvrouwen weer op titelkoers, Oranje-Rood uitgeschakeld

De vrouwen van HC Den Bosch zijn er zaterdag in geslaagd tegen SCHC een beslissingswedstrijd af te dwingen in de halve finale van de play-offs. Na het eerdere 1-0-verlies in Bilthoven, werd zaterdagmiddag op het eigen veld met 3-0 revanche genomen.

Zondagmiddag, weer in Den Bosch, volgt het beslissingsduel om een finaleplaats. Tegenstander daarin is Amsterdam, dat aan twee wedstrijden al genoeg had om Oranje-Rood uit Eindhoven uit te schakelen.

Nerveuze start

De Bossche vrouwen begonnen wat nerveus aan het duel tegen SCHC, in de wetenschap dat verlies funest zou zijn. Na 19 landstitels in de afgelopen 21 jaar zou uitschakeling een regelrechte sensatie zijn geweest. Maar zover liet het team van trainer/coach Raoul Ehren het niet komen.

Via goals uit twee strafcorners en een strafbal werd er overtuigend gewonnen en weer zelfvertrouwen opgedaan voor het restant van de play-offs.

Oranje-Rood via shoot-outs uitgeschakeld

In de andere halve finale tussen Amsterdam en Oranje-Rood is de beslissing al wel gevallen. Na de 2-5-nederlaag op eigen veld wist Oranje-Rood het bij Amsterdam nog wel spannend te maken. In het Wagener Stadion werd een 1-1-gelijkspel uit het vuur gesleept. Maar uiteindelijk ging het team uit Eindhoven via shoot-outs toch nog onderuit.

Den Bosch kampioen LG-hockey

Op het veld van HC 's-Hertogenbosch vond zaterdag overigens nog wel een huldiging plaats, want het team van lichamelijk gehandicapten hockeyers won door een 7-1 overwinning bij Kampong de nationale LG-hockeytitel voor achttallen. De ploeg werd daarvoor meteen na de vrouwenwedstrijd op het veld gehuldigd.