Halve finale eindstation voor Michael van Gerwen in Players Championship 15

Michael van Gerwen speelde zaterdag voor het eerst in zijn professionele carrière tegen Glen Durrant. Goede herinneringen zal hij daar niet aan over gehouden hebben. In de halve finale van Players Championship 15 verloor de nummer één van de wereld met 2-7.

In de halve finale kwam Van Gerwen snel op een 0-2 achterstand. De derde leg schreef Mighty Mike op zijn naam met een gemiddelde van 115.6 per drie pijlen. Maar het was een kleine opleving. Nadat van Gerwen zichzelf op het scorebord had gezet, verloor hij vier legs op rij. Bij een 1-6 achterstand deed de regerend wereldkampioen nog iets terug, maar verder dan het winnen van zijn eigen leg kwam Van Gerwen niet. Durrant won de negende leg en daarmee ook de wedstrijd.

Op weg naar de halve finale versloeg Van Gerwen achtereenvolgens Dave Prins (6-0), Kim Huybrechts (6-3), Toni Alcinas (6-0), Peter Hudson (6-3) en Chris Dobey (6-5).

Vroege uitschakeling

De andere Brabantse darters werden allemaal vroeg in het toernooi uitgeschakeld. Mario Robbe won in de eerste ronde met een gemiddelde van 84,9 van Mark Dudbridge. Een ronde later had hij met 97,8 een veel beter gemiddelde, maar het was niet genoeg om een goed resultaat te boeken tegen Jermaine Wattimena. Robbe verloor met 6-3.

Jelle Klaasen werd in de eerste ronde al uitgeschakeld. Hij verloor kansloos van Ron Meulenkamp: 6-0. Ook Benito van de Pas was na één wedstrijd klaar in Barnsley. John Michael was met 6-3 te sterk.