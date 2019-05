Pakt Duncan de winst op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv? We zijn begonnen! [LIVEBLOG]

Hij noemt het zelf een historisch moment, of hij nou wint of niet. Duncan Laurence vertegenwoordigt ons land op het Eurovisie Songfestival. Zijn 'Arcade' is inmiddels de nummer 1 in de Top 40, maar gaat de oud-student van de Tilburgse Rockacademie er in Tel Aviv ook met de winst vandoor? Volg het hier live.

22.01

Tamta doet mee namens Cyprus met het nummer Replay.

21.59

Slovenië was nummer tien. Nog één nummer en dan is Duncan! Het stelletje Zala Kralj en Gasper Santl deed meer voor Slovenië met het nummer 'Sebi'.

21.55

"Zweedse precisie zoals we dat elk jaar van ze gewend zijn", aldus commentator Jan Smit. Volgens hem ging iedereen in de zaal staan voor John Lundvik. Hij zong 'Too Late for Love'.

21.51

Een grote concurrent van Duncan is aan de beurt: Zweden.





21.49

Hopelijk is haar dochtertje ook 'Proud' op haar. Tamara Todevska uit Noord-Macedonië zong het nummer speciaal voor haar.

21.46

Het Songfestival en een terrasje pakken, gaat prima samen. Op het Piusplein in Tilburg is een groot scherm neergezet.

21.43

San Marino wil dat we allemaal 'Na na na' zeggen (of zingen). Het woord 'Na' schijnt 244 keer in het lied voor te komen.

21.39

'Love is Forever' zingt Leonora. De Deense doet dat in het Engels, haar eigen taal én Frans.

21.34

Sergey Lazarev doet mee voor Rusland. Hij zingt het nummer 'Scream'.

21.30

Duitsland staat op het podium met S!sters. Het nummer doet het niet goed bij de bookmakers. Ze staan laatste.

21.27

Het optreden van Tsjechië zit er ook alweer op. De band Lake Malawi met 'Friend of a Friend'.

21.22

Albanië is als tweede aan de beurt. Zangeres Jonida Maliqi zingt 'Ktheju tokës'.

21.16

Malta trapt af met Michela die 'Chameleon' zingt. Het nummer is een van de favorieten van Duncan. Hij komt overigens zelf nog even met een tip...





21.07

Daar is 'ie! Duncan Laurence wordt voorgesteld tijdens de vlaggenparade. En krijgt een luid applaus.

21.00

En we zijn van start! De finale is begonnen. De verwachtingen zijn goed en hooggespannen.





20.59

De eerste prijs is binnen! Arcade valt het beste in de smaak bij de pers.

20.53

Nederland maakt zich op voor de finale én het optreden van Duncan Laurence, natuurlijk.

20.31

Duncan leerde de fijne kneepjes van het vak op de Rockacademie in Tilburg. Studenten en oud-klasgenoten kijken daar zaterdagavond naar de finale.

20.22

Bookmakers zetten Duncan al weken op één. Als zij gelijk hebben, wint Nederland voor het eerst sinds 44 jaar het Songfestival. Dan mag ons land het evenement volgend jaar ook organiseren. Dat hebben we nog wel een keertje gedaan sinds 1975, namelijk in 1980. Israël had het jaar daarvoor gewonnen, maar omdat dit voor de tweede keer op rij was, trok het land zich terug. Ook kwam de datum Israël niet uit, vanwege een nationale rouwdag.

20.01

BN'ers leven mee met Duncan en wensen hem succes, zoals oud-deelnemer Waylon.

19.47

Onze verslaggevers Tom van den Oetelaar en Jessica Ranselaar zitten er al klaar voor in Tel Aviv!

19.43

Madonna staat zaterdagavond ook op het podium. De 60-jarige zangeres geeft alvast een klein voorproefje van haar optreden.

19.30

Duncan is een icoon in eurovisieland. Zie deze Instagrampost van een toonaangevend fanblog in songfestivalland.



19:17

De bookmakers schatten de kansen van Duncan nog altijd als beste in. Maar dat wil niet zeggen dat hij de buit al binnen heeft. Australië, Zweden, Zwitserland en Italië zijn de grootste concurrenten.

19.04

"Voor mij is het sowieso al een historische dag uit mijn leven. Gewoon dat je denkt dat het gaat gebeuren. Ja, spannend", zei hij vanochtend tijdens zijn laatste interview voor de finale. "Zo van: kijk eens even waar je staat. Kijk eens wat er allemaal is gebeurd. Het is gelukt."

18.51

De aftrap van de finale is over zo'n twee uur. Het Eurovisie Songfestival is te bekijken via NPO 1. Duncan is als twaalfde aan de beurt. Dit zal rond een uur of tien zijn.