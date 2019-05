Gemeente Altena omarmt 'eigen' toekomstige wielerronde: De Omloop van de Noordwaard

Aan enthousiasme geen gebrek bij de wethouder, die ook het startschot mocht geven van de eerste editie van de Omloop van de Noordwaard. “Een pareltje aan de wielerboom in Altena”, noemt Peter van der Ven de kersverse wedstrijd. Enthousiasme dat organisator Jan Groeneveld graag hoort. “We doen dit voor het eerst in de Biesbosch. Het is een primeur, maar ook een try-out een grote try-out.”



Altena wil een eigen wielerronde

Organisator Jan Groeneveld zou namelijk een blijvertje willen maken van de Omloop van de Noordwaard en hij staat blijkbaar niet alleen in die wens; ook politiek Altena wil een eigen wielerronde. Althans dat maken we op uit de woorden van de wethouder. “Op korte termijn gaan we een bijeenkomst als gemeente organiseren om alle initiatieven in kaart te brengen. En met name bekijken hoe krijgen we deze ( Omloop van de Noordwaard) definitief in de kast”, aldus Van der Ven.



Sportwethouder Van der Ven wil een eigen wielerronde in Altena

Positieve reacties op de eerste editie

De Omloop van de Noordwaard kent een parcours van bijna tien kilometer, veel bruggetjes en 27 scherpe bochten. Na afloop van de eerste editie weet organisator Jan Groeneveld te melden dat geen enkele renner uit de bocht is gevlogen. “De EHBO heeft gelukkig alleen maar in de zon gezeten.” Positief nieuws kwam er ook van de deelnemers aan deze eerste editie. “ Iedereen heeft echt heel positief gereageerd op deze eerste editie. De renners hebben het hartstikke leuk gehad.”



Blij is Jan Groeneveld met de woorden van sportwethouder Van der Ven. “Dat is mooi. Het is ook een wens om na het stoppen van de Altena Biesbosch ronde, die voor een deel door de Biesbosch ging, om weer een eigen wielerronde te hebben maar nu gecentreerd in de Biesbosch. Mooi, dat de wethouder zo enthousiast is.”