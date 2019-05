4,4 miljoen kijkers zien Duncan finale songfestival winnen

De finale van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv heeft zaterdagavond 4.409.000 Nederlandse kijkers getrokken. De vier uur durende show was daarmee veruit het best bekeken programma van de avond, zo blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). De 64e editie van Eurovisiesongfestival werd gewonnen door Duncan Laurence met het liedje Arcade.

De 25-jarige Duncan Laurence kwam zaterdag tijdens de finale als twaalfde in actie rond 22.00 uur. Tijdens zijn lied Arcade keken er 5.39.000 mensen naar NPO 1, blijkt uit de kijkcijferanalyse.

Ook piek bij de uitslag

Ook aan het einde bij de uitslag was er een piek in de Nederlandse kijkcijfers, tegen 01.00 uur zagen 4.697.000 Nederlanders Duncan Laurence het festival winnen, zegt een marktonderzoeker van AVROTROS zondag.

Op de tweede plek in de kijkcijferlijst eindigde Op weg naar het Eurovisie Songfestival, waarin voorafgaand aan de finale met BN'ers vooruit werd geblikt op de ontknoping van het liedjesfestijn. Daar keken 1,9 miljoen Nederlanders naar.

Vier miljoen kijkers OG3NE

Vorig jaar, toen Waylon namens Nederland meedeed met het nummer Outlaw In Em, trok de finale iets meer dan drie miljoen Nederlandse kijkers. In 2017 keken vier miljoen Nederlanders naar de finale met OG3NE, dat toen als elfde eindigde. In 2016 keken 4,2 miljoen Nederlanders naar de finale met Douwe Bob. Ook hij belandde op de elfde plek.

Sinds 2002 is de best bekeken songfestivalfinale die van 2014, toen Waylon en Ilse DeLange meededen als The Common Linnets en op de tweede plek eindigden. Die finale trok destijds 5.149.000 kijkers en is nog steeds de best bekeken songfestivaluitzending van deze eeuw.

