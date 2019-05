Fietser (81) overleden na botsing met motorrijder in Breda

BREDA -

De 81-jarige fietser die woensdagmorgen zwaargewond raakte bij een ongeluk met een 23-jarige motorrijder in Breda, is woensdagnacht overleden aan zijn verwondingen. Dat heeft de politie zondag desgevraagd laten weten aan Omroep Brabant. De 81-jarige man uit Breda was met ernstig hoofdletsel naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht.