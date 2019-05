LIVE: FC Den Bosch krijgt gelijkmaker om de oren: 1-1

Onder leiding van het interim-trainersduo Erik van der Ven en Paul Beekman begint FC Den Bosch vanmiddag aan de play-offs om promotie. Eerste horde op weg naar de eredivisie is Go Ahead Eagles. FC Den Bosch gaat eerst op bezoek vanmiddag en zal een goed resultaat willen halen voor de return in eigen huis voor aanstaande woensdag. Volg het duel hieronder LIVE.

TUSSENSTAND

Go Ahead Eagles - FC Den Bosch 1-1

In een sfeervol en uitverkochte Adelaarshorst startte de play-offs om promotie voor FC Den Bosch. De Bossche ploeg verloor in het reguliere seizoen niet één keer van Go Ahead, maar tijdens deze vroege zondagmiddag wedstrijd kreeg de thuisclub uit Deventer wel de eerste grote kans. Het was doelman Wouter van der Steen die FC Den Bosch op de been hield met een goede, snelle reflex.

Den Bosch had het lastig in die beginfase, maar kwam na achttien minuten spelen uit het niets op voorsprong. Een goede aanval werd uiteindelijk bekroond door een knappe kopbal van spits Jort van der Sanden. Toch werkte die treffer niet bevrijdend voor Den Bosch. Go Ahead bleef de betere ploeg en scoorde nog binnen het halfuur de gelijkmaker. Een voorzet vanaf rechts werd door niemand meer aangeraakt, waardoor de bal in de verre hoek belandde.