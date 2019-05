Zwaarbevochten gelijkspel FC Den Bosch in Deventer: nog altijd zicht op eredivisieticket

FC Den Bosch is de halve finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie gestart met een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Go Ahead Eagles. De Bosschenaren verschaften zichzelf zo een goede uitgangspositie voor de tweede en beslissende wedstrijd met Go Ahead in eigen stadion komende woensdag.

In een sfeervol en uitverkochte Adelaarshorst startte de play-offs om promotie voor FC Den Bosch. De Bossche ploeg verloor in het reguliere seizoen niet één keer van Go Ahead, maar tijdens deze vroege zondagmiddag wedstrijd kreeg de thuisclub uit Deventer wel de eerste grote kans. Het was doelman Wouter van der Steen die FC Den Bosch op de been hield met een goede, snelle reflex.

Den Bosch had het lastig in die beginfase, maar kwam na achttien minuten spelen uit het niets op voorsprong. Een goede aanval werd uiteindelijk bekroond door een knappe kopbal van spits Jort van der Sanden. Toch werkte die treffer niet bevrijdend voor Den Bosch. Go Ahead bleef de betere ploeg en scoorde nog binnen het halfuur de gelijkmaker. Een voorzet vanaf rechts werd door niemand meer aangeraakt, waardoor de bal in de verre hoek belandde.

Ook daarna had Den Bosch het moeilijk. De thuisploeg werd gesteund door een fanatiek publiek en dat leek ze vleugels te geven. Aan het einde van de eerste helft kwam FC Den Bosch nog goed weg toen Go Ahead-verdediger Gino Bosz op de lat kopte.

Go Ahead niet, Den Bosch wel

Direct na rust leek Go Ahead op voorsprong te komen. Spits Thomas Verheydt schoot de bal achter Van der Steen, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Niet veel later werd er ook aan de andere kant van het veld gescoord en deze telde wél. Na een goede combinatie tussen Verbeek en Felicia, schoot middenvelder Luuk Brouwers knap binnen.

Maar net als na de eerste goal had Den Bosch het ook nu weer lastig. Tweemaal werd er in korte tijd een bal van de lijn gehaald en Go Ahead was telkens gevaarlijk via standaardsituaties. Uiteindelijk scoorde de thuisploeg na 69 minuten spelen. Jarslav Navratil kreeg de bal met een gelukje mee en bleef zeer koel oog in oog met Den Bosch-doelman Van der Steen.

De held

Maar diezelfde Van der Steen werd even later de held van Den Bosch, nadat hij een penalty van Go Ahead-speler Paco van Moorsel wist te stoppen en zo Den Bosch op de been hield en de stand op 2-2 wist te houden.

En zo bleef het ook en dus keert FC Den Bosch met een 2-2 gelijkspel huiswaarts. De beide uitdoelpunten kunnen zomaar nog eens van groot belang gaan zijn. De ploeg van Erik van der Ven kan woensdag in eigen huis het klusje klaren.