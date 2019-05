FC Den Bosch houdt beide benen op de grond: ‘Champions League laat ons zien dat we er nog niet zijn'

Maar toch waren er bij Den Bosch genoeg blije gezichten. “Dit is wel lekker, ja. Zeker als je kijkt naar het wedstrijdverloop”, zegt doelpuntenmaker Jort van der Sande. FC Den Bosch had het de gehele wedstrijd lastig met Go Ahead, maar ging dus wel met een 2-2 gelijkspel huiswaarts.

Van der Sande zette zijn ploeg na dik een kwartier spelen op voorsprong. De in Den Bosch geboren spits kon zijn geluk niet op. “Ik heb nog nooit de play-offs kunnen spelen. Dan is het wel heel lekker om direct in de halve finale mijn stempel op de wedstrijd te drukken. Alles komt er dan wel in emotie uit.”

Boost

“Het gelijke spel en de twee uitgoals geven wel echt een boost”, zegt keeper Wouter van der Steen na afloop. De goalie van FC Den Bosch was met verschillende reddingen belangrijk, maar hij werd niet als ‘Man of the Match’ uitgeroepen in de kleedkamer van Den Bosch. “Haha, nee daar doen we niet aan. Maar ik zag wel dat iedereen blij met me was.”

In de tweede helft was het dan ook aan Van der Steen te danken dat Den Bosch niet meer dan twee doelpunten tegen kreeg. De goalie hield zijn ploeg met meerdere reddingen en een gestopte penalty op de been.

“Toen ik die pingel stopte dacht ik eerst: hij zal hem toch niet via de rebound alsnog binnen schieten? Maar toen ik zag dat de bal over de goal ging, kwam er zoveel ontlading vrij”, zegt Van der Steen. “Je weet gewoon dat zo’n moment heel belangrijk is. We waren keihard aan het strijden en dit gaf ons echt een boost.”

Leren van de Champions League

Met dat gelijke spel en de twee uitdoelpunten kan FC Den Bosch enigszins rustig toeleven naar de return in Stadion De Vliert. Maar dat gaat niet gebeuren volgens Van der Sande. “We blijven wel met beide benen op de grond. Als je puur naar de wedstrijd kijkt, is dat ook niet zo moeilijk. We zijn een aantal keer door het oog van de naald gekropen.”

Daar is Van der Steen het volledig mee eens. "Ik wil niet zeggen dat dit een heel grote stap is. Er zijn genoeg voorbeelden, zoals de Champions League, dat het nog steeds alle kanten op kan gaan."

Dromen

FC Den Bosch blijft dus scherp en gefocust en alles zal moeten wijken voor dat ene doel: promoveren naar de eredivisie. Het zou voor de in Den Bosch geboren Van der Sande een droom zijn die uitkomt. “De laatste keer dat FC Den Bosch in de eredivisie speelde was in 2004-2005. Het seizoen erop kwam ik, en sindsdien is het niet meer op ons pad gekomen. Ik hoop dat ik er nu voor kan zorgen dat we terugkomen.”

