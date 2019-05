Mathieu van der Poel pakt olympische nominatie op de mountainbike

Van der Poel eindigde als tweede in het Duitse Albstadt. Hij was snel gestart in het spoor van de Zwitserse wereldkampioen Nino Schurter. Halverwege zakte Van der Poel even weg naar de twaalfde plaats, maar hij knokte zich terug naar voren en pakte de tweede plek met een sterke sprint.

Vrijdag had Van der Poel al wel de zogenoemde shorttrack-wedstrijd gewonnen. Behalve de nominatie was de wedstrijd voor Van der Poel ook van belang voor de wereldranglijst. Die bepaalt volgend jaar op de Spelen in Tokio de startvolgorde.