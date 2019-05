Effectief Sparta blaast Eredivisiesprookje TOP Oss uit

De Eredivisiedroom van TOP Oss is, een mirakel daargelaten, zondag keihard uiteengespat. De Ossenaren verloren in eigen huis met 0-2 van Sparta Rotterdam in het eerste duel van de halve finales van de play-offs.

Het duel werd voorafgegaan door een enorme hoosbui en dat was in de openingsfase dan ook het enige van het vermelden waard. Pas na een minuut of twintig toonde TOP het bekende vuur en werd het gevaarlijker voor de Rotterdammers. Doelman Coremans kon na 26 minuten maar net voorkomen dat Dogan de thuisploeg op 1-0 zette. Het was meteen de beste en laatste kans van de eerste helft.

Abdoulrahmane Harroui opende na rust het bal met een prachtige actie en even mooi uithaal in de kruising (0-1), waardoor TOP in de achtervolging moest. De thuisploeg had ook nog eens het geluk dat Lars Veldwijk een neuslengte te kort kwam om de 0-2 binnen te koppen. Tot overmaat van ramp viel sterspeler Dogan twintig minuten voor tijd uit met een blessure.

Vlak voor tijd viel de genadeklap en die werd opnieuw uitgedeeld door Harroui. Met een prachtig wippertje maakte hij, een mirakel op Spangen daargelaten, een einde aan de Eredivisiedroom van de Ossenaren.