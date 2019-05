Volg hier live de hoogtepunten bij TOP Oss - Sparta

In navolging van RKC Waalwijk strijdt ook TOP Oss zondagmiddag om een ticket naar de Eredivisie. De Ossenaren nemen het in eigen huis op tegen Sparta. Omroep Brabant houdt de hoogtepunten live voor je bij.

Tussenstand TOP Oss - Sparta: 0-0

Het duel werd voorafgegaan door een enorme hoosbui en dat was in de openingsfase dan ook het enige van het vermelden waard. Pas na een minuut of twintig toonde TOP het bekende vuur en werd het gevaarlijker voor de Rotterdammers. Doelman Coremans kon na 26 minuten maar net voorkomen dat Dogan de thuisploeg op 1-0 zette. Het was meteen de beste en laatste kans van de eerste helft.